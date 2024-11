Claudio Ranieri volta para a terceira passagem pela Roma - Divulgação / Roma

Claudio Ranieri volta para a terceira passagem pela RomaDivulgação / Roma

Publicado 14/11/2024 14:14

A Roma anunciou, de forma oficial, o retorno de Claudio Ranieri ao clube. O treinador de 73 anos deixou de lado a aposentadoria para assumir o comando da equipe romana até o fim da temporada. O veterano técnico chega para substituir o croata Ivan Juric.

Na conclusão da temporada, ele fará a transição para uma função executiva sênior, onde será um consultor da propriedade em todos os assuntos esportivos do clube.



"A busca por um futuro treinador prosseguirá nos próximos meses. Claudio também terá participação nessa decisão", divulgou o clube em seu site.



No comunicado, o clube descreve a identificação que o treinador tem com a equipe. "Nascido em Roma e um romanista de longa data, Ranieri vestiu a camisa dos Giallorossi como jogador durante a temporada de 1973-74 e mais tarde atuou como técnico principal do time em duas ocasiões distintas (de 2009 a 2011 e em 2019)", diz parte do texto.



Ranieri retorna ao banco de reservas em um momento de dificuldades da Roma dentro de campo. O clube ocupa apenas a parte intermediária da classificação. Em 12 rodadas, a equipe grená obteve apenas três vitórias. Nos últimos cinco confrontos, o time acumulou quatro derrotas e apenas um triunfo.



Com 13 pontos no Campeonato Italiano, a Roma tem a metade da pontuação do líder Napoli, que ocupa o primeiro posto de forma isolada. O conjunto napolitano é o próximo adversário no torneio nacional. O encontro está marcado para o dia 23 de novembro, no estádio Diego Armando Maradona.