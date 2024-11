Dono da SAF do Botafogo, John Textor vê outro clube que pertence a seu grupo, o Lyon, sob risco de rebaixamento - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/11/2024 11:21

rombo financeiro de sua holding, Eagle Football Group, será sanado antes do fim da temporada, resolvendo o problema na França. O dono da SAF do Botafogo , John Textor, concedeu uma coletiva neste sábado (16), para falar sobre o risco de rebaixamento do Lyon . O empresário americano garantiu que oresolvendo o problema na França.

"Quero dizer ao mundo: o Lyon não será rebaixado. Não há chance disso. Parece-me estranho que a DNCG me diga como gerir o meu negócio. A DNCG não trabalhou com o nosso modelo de rede multiclube e com o nosso futuro. Nós temos recursos, e se falharmos em tudo, temos acionistas. Ninguém vai deixar o clube ser rebaixado", garantiu.

A declaração acontece um dia depois de a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da liga francesa exigir que o Lyon melhore sua situação financeira. Diante da situação, o clube ficou proibido de contratar jogadores na próxima janela de transferências e está sob risco de rebaixamento por causa da questão financeira.

Para resolver o aumento em suas dívidas de 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões), Textor tem como principal solução a venda de 45,3% das ações do Crystal Palace. Essa movimentação resolveria o problema de caixa, assim como a entrada da holding na bolsa de valores de Nova York.

"Nas projeções, temos muito mais dinheiro do que precisamos. A lacuna que tem que ser coberta entre agora e o fim de temporada é de 100 milhões de euros (R$ 610,9 milhões). Até lá não teremos problemas" explicou Textor.



Venda de jogadores do Botafogo é opção



Outra alternativa apontada pela imprensa francesa é a venda de jogadores, inclusive em outros clubes que pertencem à holding de Textor, como o Botafogo. Negociações de Igor Jesus, Luiz Henrique e Almada, por exemplo, ajudariam a Eagle a reduzir o rombo financeiro também.

E Textor deu a entender que o Lyon também negociará alguns nomes, o que já poderia resolver o problema sem afetar o Glorioso.

"Odeio rumores sobre quem vai ser vendido, mas tudo depende de oportunidades. Se clubes não quiserem comprar pelo preço certo, nós simplesmente não vamos vendê-los", disse.