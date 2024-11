Mascherano é técnico da seleção olímpica argentina - Reprodução / Instagram

Mascherano é técnico da seleção olímpica argentinaReprodução / Instagram

Publicado 17/11/2024 14:59

Técnico da seleção sub-20 da Argentina , Mascherano surpreendeu ao fazer um pedido inusitado durante um amistoso contra a Bolívia, realizado na noite do último sábado (17), que terminou 4 a 0 para a Albiceleste. O ex-zagueiro, em um lance que gerou a expulsão de um jogador boliviano, solicitou que o cartão vermelho fosse cancelado.

O momento aconteceu aos 13 minutos da primeira etapa, quando Nathan Tito fez uma falta dura em Lautaro Milán e foi penalizado com o vermelho direto. No entanto, Mascherano foi direto ao quarto árbitro da partida requisitar a anulação do cartão ou que a Bolívia pudesse seguir com 11 jogadores no campo, colocando alguém do banco de reservas.

Um jogador da Bolívia foi expulso em uma partida entre Bolívia e Argentina no Sub20.



Daí o Mascherano, técnico da Argentina, pediu para o juíz NÃO EXPULSAR o jogador da Bolívia e permitir uma substituição desse jogador para não “atrapalhar o jogo”



?

pic.twitter.com/TSgI0AKEKx — DataFut (@DataFutebol) November 16, 2024 Veja também: Presidente do Palmeiras, Leila Pereira descarta contratação de Neymar

A segunda opção foi aceita pela arbitragem e o jogo continuou. Porém, mesmo com o time completo, os bolivianos não conseguiram evitar a goleada sofrida. De acordo com a 'ESPN Argentina', o agora treinador entendeu que a expulsão "desvirtuaria o amistoso".