São Cristóvão enfrentou a seleção sub-23 da Rússia em amistoso, nesta segunda-feira (18), no Rio de JaneiroWandré Silva / São Cristóvão

Publicado 18/11/2024 16:06

Rio - Nem mesmo o forte calor no Rio de Janeiro impediu da torcida do São Cristóvão festejar o amistoso contra a seleção sub-23 da Rússia. Apesar da derrota por 4 a 0, nesta segunda-feira (18), no Estádio Ronaldo Nazário, os torcedores se divertiram e protagonizaram inúmeras pérolas contra os russos.

Os torcedores presentes adaptaram marchinhas carnavalescas e aproveitaram para provocar o presidente russo Vladimir Putin, que não estará presente no G20, realizado no Rio de Janeiro. Além disso, sobrou até para o rival Olaria, algoz da Copa Rio deste ano e para o juiz da partida.

Veja músicas cantadas pela torcida do São Cristóvão:

"Ah que bom seria, se o Putin acabasse com o Olaria";

"Doutor, eu não me engano, esse juiz é ucraniano";

"Olha que miséria, vai sair de São Cristóvão direto para a Sibéria";

"Ô, Putin... Vai se f... O meu G20 não precisa de você".

Um dos oito campeões da história do Carioca, o São Cristóvão já revelou craques como Ronaldo Fenômeno, que carrega o nome do estádio. Atualmente o clube disputa a Série B1 do estadual, equivalente a terceira divisão. Em 2024, terminou em sétimo lugar entre nove equipes. Já na Copa Rio, caiu na primeira fase.