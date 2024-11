Marcelo Bielsa não poupou elogios ao Brasil - Divulgação / AUF

Publicado 20/11/2024 11:20 | Atualizado 20/11/2024 11:21

Técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa avaliou positivamente o futuro do Brasil após o empate por 1 a 1 entre as seleções, na última terça-feira (19), pelas Eliminatórias . Sem citar nomes, o treinador avaliou que a equipe comandada por Dorival Júnior será uma grande equipe, assim que tiver "os dois melhores jogadores do universo" à disposição.

"Vou dizer o que penso: acho que essa equipe do Brasil vai terminar sendo fantástica, uma grande equipe. Na mesma linha de pensamento que uso para avaliar o Uruguai, vejo que quando o Brasil tiver os dois melhores jogadores do universo, quando eles estiverem disponíveis e em forma, não tenho dúvidas que vai ser uma das melhores equipes do mundo. Muitos poucos países têm essa quantidade de jogadores que desequilibram”, destacou Bielsa, em coletiva.

Os elogios de 'El Loco', como é apelidado, também foram direcionados à Dorival Júnior, que revelou que ambos tiveram uma conversa antes do duelo. De acordo com ele, Bielsa demonstrou estar "impressionado" com o desempenho da Amarelinha.

"Para nós é um fato importante, porque ele nos enfrentou na Copa América e ele me disse que havia assistido várias partidas e acompanhado a evolução da nossa equipe. Ele disse que não tinha dúvidas que em pouco tempo veria um Brasil repetindo um futebol que sempre viu", revelou Dorival Júnior.