Dorival Júnior ainda não conseguiu demonstrar confiança sob o comando da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/11/2024 08:40 | Atualizado 20/11/2024 08:42

A seleção brasileira foi criticada por jornais internacionais após o empate por 1 a 1 com o Uruguai, na última terça-feira (19) , pelas Eliminatórias. O diário argentino 'Olé' foi preciso ao afirmar que o desempenho da equipe comandada por Dorival Júnior na partida foi "apático".

"Brasil voltou a ter apatia futebolística no empate com o Uruguai. A verde e amarela ofereceu muito pouco jogando em casa e acumulou o segundo empate seguido nas eliminatórias", disse o veículo.



Os espanhóis 'As' e 'Marca', por sua vez, elogiaram Raphinha. De acordo com os periódicos, o jogador do Barcelona foi quem mais chamou a responsabilidade para criar jogadas de perigo e tentou "propor algo diferente". Vini Jr, em contrapartida, foi novamente alvo de críticas. "Brasil voltou a ter apatia futebolística no empate com o Uruguai. A verde e amarela ofereceu muito pouco jogando em casa e acumulou o segundo empate seguido nas eliminatórias", disse o veículo.Os espanhóis 'As' e 'Marca', por sua vez, elogiaram Raphinha. De acordo com os periódicos, o jogador do Barcelona foi quem mais chamou a responsabilidade para criar jogadas de perigo e tentou "propor algo diferente". Vini Jr, em contrapartida, foi novamente alvo de críticas.

''Raphinha mais uma vez foi o arquiteto da maioria das situações de perigo da Canarinha. O jogador do Barcelona, que atravessa um momento muito bom, mais uma vez carregou a equipe nas costas. Faltou algo a mais no ataque ao Brasil naqueles momentos em que deixou uma boa imagem, com Vinícius deixando a ponta e tentando aparecer por dentro, mas sem muito sucesso'', declarou o 'As'.



''Com Vinícius um tanto incomodado atuando muito mais pelo meio do que o normal, Raphinha foi o único que tentou propor algo diferente'', analisou o 'Marca'.

Com o tropeço, a Seleção encerrou o ano de 2024 em baixa, ficando na quinta posição nas Eliminatórias, com 18 pontos. O próximo compromisso será apenas no dia 20 de março de 2025, contra a Colômbia, fora de casa.