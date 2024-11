Filho de Messi, Thiago Messi busca seguir os passos do pai no futebol e atua pelo Inter Miami - Divulgação /Newell's Old Boys

Publicado 26/11/2024 13:13

A próxima geração das famílias Messi e Suárez no futebol já está em ação nos campos. Os filhos dos craques, Thiago Messi e Benjamin Suárez, estiveram com o Inter Miami na Argentina, para a disputa de um torneio sub-13.



Os dois garotos foram a atração do confronto contra o Newell's Old Boys, clube onde o camisa 10 da Argentina começou a carreira e que venceu por 1 a 0. Na cidade natal do pai, Rosário, Thiago contou com a torcida da mãe, Antonela Roccuzzo, dos irmãos e dos avós parternos.



Ao lado de Benjamin, que foi acompanhado da mãe Sofía Balbi, os dois participam da Newell's Cup. Eles enfrentaram o goleiro Santino Vojvoda, filho de Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza.



O Inter Miami sub-13 ainda enfrenta o Peñarol, nesta terça-feira (26) e o Montevideo City Toque, na quarta. Há a expectativa que tanto Messi quanto Suárez marquem presença em alguns desses jogos.