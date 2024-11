McGregor admitiu retornar ao UFC no fim de 2024 - (Foto: Reprodução)

McGregor admitiu retornar ao UFC no fim de 2024(Foto: Reprodução)

Publicado 26/11/2024 15:00 | Atualizado 26/11/2024 15:13

Rio - O lutador Conor McGregor se pronunciou nesta terça-feira (26) após ser condenado por agressão sexual. Em uma publicação nas redes sociais, o irlandês admitiu arrependimento e que cometeu erros no episódio com a colorista Nikita Hand.

"As pessoas querem me ouvir, eu precisava de tempo. Eu sei que cometi erros. Há seis anos, eu não deveria ter respondido às investidas dela. Eu devia ter acabado com a festa. Eu nunca deveria ter traído a mulher que eu mais amo no mundo", disse McGregor.

Entretanto, McGregor reiterou sua inocência sobre a alegação de estupro e que a relação foi consensual, além de prometer que vai apelar a decisão do júri. O lutador foi condenado a pagar cerca de € 250 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão na cotação atual).

"Tudo isso é minha culpa. Por mais que eu me arrependa, tudo que aconteceu naquela noite foi consensual e todas as testemunhas presentes asseveraram isso sob juramento. Eu instruí minha equipe jurídica a apelar a decisão", completou.

As acusações surgiram em um episódio em 2018. Nikita Hand acusou o lutador de agredi-la sexualmente na cobertura do Beacon Hotel, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Durante o depoimento, Hand afirmou que mais tarde contou a uma amiga que McGregor a "estuprou e espancou".

Em depoimento, McGregor admitiu ter feito sexo com Nikita Hand, mas alegou que foi consensual. O lutador reiterou que o sexo foi "atlético e físico", e negou tê-la agredido, além de chamá-la de mentirosa por causa das acusações de estupro e agressão. Como se trata de uma ação civil, ele não corre o risco de ser preso.