Dorival Júnior usou exemplo da Itália, que ficou de fora das últimas duas Copas do MundoNelson Almeida / AFP

Publicado 26/11/2024 13:41

São Paulo - Técnico da Seleção, Dorival Júnior contestou o limite de nove jogadores estrangeiros por clube no futebol brasileiro. Para ele, é necessário repensar essa condição, já que o número pode prejudicar a formação de talentos no próprio país.

Um dos exemplos utilizados pelo treinador foi a Itália, que aumentou a quantidade de jogadores de fora e não participou das últimas duas Copas do Mundo.

"Eles (Itália) abriram para a comunidade europeia. Equipes com 11 atletas e nenhum formado no país. Ficaram fora de duas Copas do Mundo. Não perceberam o quanto foi prejudicial. Nós estamos com nove estrangeiros autorizados, é um detalhe para rediscutir esse processo", ponderou Dorival durante o 'CBF Summit', evento que ocorre em São Paulo.

"Entre os clubes da Série A, 12 contam com centroavantes de fora. Vamos ter problemas porque não teremos quem vender. Jovens saem prematuramente e finalizam a formação em clubes europeus. Pagaremos um preço alto daqui a pouco", complementou.

