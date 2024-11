Mascote do Atlético-MG tomou dura da PM argentina em Buenos Aires - Reprodução

Publicado 29/11/2024 20:33

Argentina - O mascote do Atlético-MG levou uma "dura" da Polícia Militar da Argentina na tarde desta sexta-feira (29), em Buenos Aires, horas antes da decisão da Libertadores contra o Botafogo. O Galo Doido, como é conhecido, estava no mercado popular de San Telmo e irritou as autoridades por seu "comportamento inadequado".

Simplesmente a Polícia da Argentina enquadrando o Galo Doido, mascote do Atlético-MG.



@InfoGalo_ pic.twitter.com/qGLZkuNEwc — Planeta do Futebol (@futebol_info) November 29, 2024

De acordo com testemunhas, o Galo Doido, que tem a característica de ser bastante agitado, pulava nas mesas e cadeiras do local. Torcedores tentaram interceder em favor do mascote, que foi colocado na parede pelos PMs.

Após o momento de tensão, o mascote do Atlético-MG foi liberado e seguiu animando os atleticanos pelas ruas de Buenos Aires.

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Nuñez.