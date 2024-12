Esteban Ocon foi dispensado da Alpine antes da última corrida da temporada 2024 de Fórmula 1 - Giuseppe Cacace / AFP

Esteban Ocon foi dispensado da Alpine antes da última corrida da temporada 2024 de Fórmula 1Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 02/12/2024 10:22

A direção da Alpine surpreendeu, nesta segunda-feira (2), ao anunciar que dispensará o piloto francês Esteban Ocon mais cedo que o planejado. A equipe da Fórmula 1 terá o novato australiano Jack Doohan na última corrida da temporada, o GP de Abu Dabi, no próximo fim de semana.

Ocon já estava de saída do time de origem francesa desde junho, quando foi anunciado que ele não renovaria seu contrato até o fim do ano. Semanas depois, o piloto de 28 anos foi confirmado como titular da Haas para a temporada 2025 para formar dupla com Oliver Bearman.



Neste intervalo, a Alpine confirmou que manteria o francês Pierre Gasly entre os titulares e anunciou Jack Doohan, filho de Mick Doohan, astro da MotoGP nos anos 90. Nesta segunda, a equipe francesa anunciou a antecipação da estreia de Doohan como titular do time.



De acordo com a Alpine, a decisão vai permitir que Ocon possa participar do teste de pós-temporada da F-1, também em Abu Dabi, depois do GP. O francês poderá representar as cores da Haas. A Alpine, por sua vez, confirmou que Doohan também estará no teste



"Eu acho que essa decisão vem de todos os lados. Eu acho que você poderia dizer que é bom ter Jack no início, eu acho que você poderia dizer do lado de Esteban que é bom seguir em frente Acho que isso combina com todos, então acho que a discussão foi bem natural, na verdade, e eu acho que Esteban tem sido uma grande parte dessa equipe também e de ambos os lados isso combina com o outro", afirmou Oliver Oakes, chefe da Alpine.



Passado o GP do Catar, no fim de semana, os pilotos já vislumbram o GP de Abu Dabi, a ser aberto na sexta-feira, com o primeiro treino livre marcado para as 6h30, pelo horário de Brasília.