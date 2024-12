Jogadores da Seleção do tetra foram à sede do Instituto Ayrton Senna para entregar faixa histórica à família do piloto - Divulgação / Nara Martins/RF1

Publicado 04/12/2024 13:30

"Senna, aceleramos juntos: o tetra é nosso" apareceu ao vivo durante a comemoração do título nos Estados Unidos. Símbolo da conquista do tetra da Copa do Mundo, a faixa estendida pelos jogadores em homenagem a Ayrton Senna foi entregue à família do piloto na semana passada. O textoapareceu ao vivo durante a comemoração do título nos Estados Unidos.

Os ex-jogadores Paulo Sérgio, Zetti, Mauro Silva e Gilmar Rinaldi, além do preparador físico Moraci Sant'Anna, foram à sede do Instituto Ayrton Senna. Ele entregaram a relíquia que ficou guardada por 30 anos à sobrinha e CEO de Senna Brands, Bianca Senna.

"Foi um dia muito especial esse de entregar a faixa que é símbolo de gratidão e de legado do Ayrton Senna. A inspiração que ele foi para todos os brasileiros, para a gente naquela conquista. O Senna queria o tetracampeonato e nós também. E que o legado dele continue inspirando e guiando a sociedade brasileira. Fica claro que com paixão e com determinação é possível alcançar qualquer sonho", afirmou o ex-volante Mauro Silva.



Dias antes de morrer, Ayrton Senna deu o pontapé inicial de um amistoso da seleção brasileira com um combinado do PSG e do Bordeaux, em 20 de abril, em Paris. Naquele dia, o tricampeão de Fórmula 1 e os jogadores brincaram de que conquistariam o tetra em 1994.



morte do ídolo abalou o país e os jogadores da Seleção do tetra, que pensaram na homenagem.

Entretanto, o trágico acidente em Ímola, no dia 1º de maio , impediu o piloto de cumprir o seu lado da promessa. A, que pensaram na homenagem.

“Ele esteve presente em todos os momentos, desde o início da nossa preparação. Aquela frase que ele falou depois que ele subiu para dar o pontapé inicial, ‘vou estar acelerando lá de cima (na arquibancada)’. E ele realmente acelerou de todas as formas, inclusive nos acelerou na final e a gente sabia que essa faixa deveria ficar com a família dele", disse o ex-goleiro Gilmar.



"Ele ensinou muito a essa Seleção que nos momentos mais difíceis e de maior a pressão, a como ser um campeão, o verdadeiro campeão. E a gente usou muito as frases dele e a determinação dele", completou.



A faixa da final da Copa de 1994 permaneceu por 30 anos guardada por Américo Faria, ex-superintendente da CBF. A partir de agora, ela passa a fazer parte do acervo da família e da Senna Brands.



"É uma honra receber os jogadores. A faixa vai ganhar um lugar especial no nosso acervo porque simboliza a união de dois esportes que mexem com a emoção dos brasileiros. Eu me lembro de assistir ao Brasil ganhando a Copa do Mundo e ver a seleção celebrando o Ayrton. Foi muito especial", comentou Bianca Senna.