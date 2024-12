Mundial de Clubes 2025 terá transmissão gratuita e global pela DAZN - Divulgação / Fifa

Publicado 04/12/2024 14:42 | Atualizado 04/12/2024 14:43

A Fifa anunciou que o Mundial de Clubes de 2025 terá transmissão gratuita e global pela DAZN. Presidente da entidade, Gianni Infantino divulgou o acordo nas redes sociais e reafirmou que os torcedores não precisarão pagar para assistir aos 63 jogos.

"Estou feliz em anunciar que a Fifa, em parceria com a DAZN e a Fifa+, levará o melhor do futebol de clubes de graça para todo o mundo, o que significa que todos os fãs de futebol poderão assistir aos melhores jogadores dos 32 melhores clubes competindo na nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa para serem os primeiros 'Campeões Mundiais de Clubes da Fifa” oficiais', escreveu o italiano.



"A nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa é um torneio inclusivo e baseado em mérito que será o ápice do futebol de clubes global, capturando a imaginação de jogadores e fãs do mundo todo. Por meio deste acordo de transmissão, bilhões de fãs de futebol do mundo todo agora podem assistir ao que será o torneio de futebol de clubes mais amplamente acessível de todos os tempos – e DE GRAÇA. O futebol une o mundo", completou.

O torneio será disputado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. A Fifa exige que os clubes classificados cheguem ao país entre três e cinco dias antes do início dos confrontos.

Confira a lista dos classificados

. América do Sul: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo (Brasil), River Plate e Boca Juniors (Argentina);



. Europa: Real Madrid e Atlético de Madrid (Espanha), Chelsea e Manchester City (Inglaterra), RB Salzburg (Áustria), Juventus e Inter de Milão (Itália), Bayern de Munique e Borussia Dortmund (Alemanha), Paris Saint-Germain (França), Benfica e Porto (Portugal);

. Ásia: Al-Hilal (Arábia Saudita), Al Ain (Emirados Árabes), Urawa Reds (Japão), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul);

. África: Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia);

. América do Norte: Seattle Sounders e Inter Miami (Estados Unidos), Pachuca, León e Monterrey (México);

. Oceania: Auckland City FC (Nova Zelândia).