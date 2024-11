O Mundial de Clubes de 2025 acontece entre 15 de junho e 13 de julho - Reprodução / Fifa

Publicado 14/11/2024 13:27 | Atualizado 14/11/2024 13:48

criada pela Tiffany, tradicional empresa de joias de luxo, e será entregue ao primeiro campeão do torneio, que acontecerá de 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. O troféu do novo Mundial de Clubes de 2025, da Fifa, foi apresentado nesta quinta-feira (14). A peça foi, tradicional empresa de joias de luxo, e será entregue ao primeiro campeão do torneio, que acontecerá de 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Entre os detalhes estão ícones e imagens que retratam a história do futebol, como símbolos de estádios e equipamentos, e um mapa do mundo, assim como os nomes dos 211 países membros da Fifa. Chama a atenção que o troféu mostra a posição aproximada do sistema solar no dia da primeira partida da nova competição, em 13 de junho de 2025,e da fundação da Fifa, em 21 de maio de 1904.

Troféu do Mundial de Clubes de 2025 tem vários detalhes, como o nomes dos países membros da Fifa Divulgação / Fifa

O troféu também apresenta gravuras em 13 idiomas e em Braille, sistema de leitura tátil utilizada por deficientes visuais. Há espaço disponível para gravar a laser os escudos dos clubes campeões de 24 edições do torneio.

Campeões da Libertadores, Flamengo Fluminense estão classificados, assim como o Palmeiras. Botafogo ou Atlético-MG ficará com a última vaga restante.

número de inscritos será de 35 jogadores por participante.

Recentemente, a Fifa também definiu as regras do Mundial de Clubes , que terá oito grupos com quatro equipes. Além disso, o

Os clubes classificados



Até o momento, 31 participantes estão confirmados, incluindo Flamengo e Fluminense, como campeões da Libertadores, assim como o Palmeiras. Além dos três brasileiros, Botafogo ou Atlético-MG ocupará a vaga restante.



- América do Sul: Flamengo, Fluminense e Palmeiras (Brasil), River Plate, Boca Juniors (Argentina).



- Europa: Real Madrid, Atlético de Madrid (Espanha), Chelsea, Manchester City (Inglaterra), RB Salzburg (Áustria), Juventus, Inter de Milão (Itália), Bayern de Munique, Borussia Dortmund (Alemanha), Paris Saint-Germain (França), Benfica, Porto (Portugal).



- Ásia: Al-Hilal (Arábia Saudita), Al Ain (Emirados Árabes), Urawa Reds (Japão), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul).



- África: Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia).



- América do Norte: Seattle Sounders, Inter Miami (Estados Unidos), Pachuca, León, Monterrey (México).



- Oceania: Auckland City FC (Nova Zelândia).



As sedes nos Estados Unidos

Ao todo, 11 cidades americanas receberão os jogos em 2025. E Orlando será a única com dois estádios à disposição.



- Miami (Estádio Hard Rock)

- Seattle (Lumen Field)

- Los Angeles (Estádio Rose Bowl)

- Orlando (Estádio Camping World e Estádio Inter&Co)

- Atlanta (Estádio Mercedes-Benz)

- Nashville (GEODIS Park)

- Charlotte (Estádio Bank of America)

- Cincinnati (Estádio TQL)

- Washington DC (Audi Field)

- Filadelfia (Lincoln Financial Field)

- Nova York/Nova Jersey (Estádio MetLife)