Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileiraNelson Almeida / AFP

Publicado 04/12/2024 16:05

Rio - A TV Globo está enfrentando dificuldades comerciais por conta da má fase da seleção brasileira. De acordo com a "Folha de São Paulo", a emissora vem tendo problemas para vender pacotes publicitários para os jogos da equipe de Dorival Júnior em 2025.

A campanha ruim da Seleção neste ano afastou as marcas. O entendimento dos anunciantes é que, mesmo com bons números de audiência, o público não tem mais prazer em assistir aos jogos do Brasil, o que acaba não trazendo o retorno de mídia esperado.

No início de 2024, a Globo já teve o mesmo problema e conseguiu vender apenas duas cotas de patrocínio, número que foi considerado abaixo do esperado. Para o ano que vem, apenas uma dessas marcas sinalizou que renovará o contrato e não há fila de anunciantes, como já aconteceu em outros tempos.

Em 2025, a previsão é que a seleção brasileira tenha 10 jogos transmitidos pela Globo, incluindo as últimas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e o clássico com a Argentina. A emissora cobra R$ 30,7 milhões por cada cota anual de patrocínio.