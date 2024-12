David Luiz tem contrato até o fim de dezembro e ainda não renovou com o Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

David Luiz tem contrato até o fim de dezembro e ainda não renovou com o FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 08/12/2024 12:40 | Atualizado 08/12/2024 13:04

As atenções no Maracanã estão todas voltadas para a despedida de Gabigol , neste domingo (8), contra o Vitória, pela última rodada do Brasileirão. Ainda assim, o atacante pode não ser o único a disputar a última partida pelo Flamengo , já que há outros jogadores com futuro incerto.