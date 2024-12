Estevão é um dos destaques do Palmeiras nesta temporada - AFP

Estevão é um dos destaques do Palmeiras nesta temporadaAFP

Publicado 09/12/2024 18:24

No Bola de Prata, tradicional premiação promovida pela ESPN, que aconteceu nesta segunda-feira(9), Estêvão, do Palmeiras, foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro. Ele também ganhou os prêmios de "revelação" e de melhor atacante. Durante o evento, o jogador de 17 anos falou sobre um possível encontro com o craque Neymar Jr o futuro. Estêvão, do Palmeiras, foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro. Ele também ganhou os prêmios de "revelação" e de melhor atacante. Durante o evento, o jogador de 17 anos falou sobre um possível encontro com o craque Neymar Jr o futuro.

"Única vez que tive contato com o Neymar foi quando ele me repostou, dizendo que torcia muito para mim. Se eu encontrar com ele, eu choro. É um cara que eu me inspiro, que sempre vi jogar, quanto na seleção, quanto no Barcelona, acho que é a maior referência do Brasil nos últimos anos, uma referência enorme para mim", declarou o camisa 41 do Palmeiras.

O atacante vai deixar o Palmeiras em julho de 2025, após o Super Mundial de Clubes. Depois do torneio, Estevão vai reforçar o Chelsea, da Inglaterra. A venda foi concretizada em junho deste ano.

Por todas as competições, ele encerra o ano de 2024 com 15 gols marcados e dez assistências distribuídas. Com o Palmeiras nesta temporada, Estêvão conquistou o Campeonato Paulista e foi o vice do Campeonato Brasileiro.

Confira a lista dos jogadores premiados:

Premiados no masculino

Goleiro: John (Botafogo)

Lateral-direito: William (Cruzeiro)

Zagueiros: Bastos (Botafogo) e Gustavo Gómez (Palmeiras)

Lateral-esquerdo: Bernabéi (Internacional)

Volante: Marlon Freitas (Botafogo)

Meias: Garro (Corinthians), Alan Patrick (Internacional) e Savarino (Botafogo)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo)

Técnico: Artur Jorge (Botafogo)



Revelação: Estêvão (Palmeiras)



Artilheiros: Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória)



Gol mais bonito: Alerrandro (Vitória x Cruzeiro, 28ª rodada)

Craque: Estêvão (Palmeiras)