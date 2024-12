David Coote é árbitro inglês envolvido em mais um escândalo em menos de um mês - AFP

Publicado 09/12/2024 17:36

O árbitro da Premier League David Coote foi demitido nesta segunda-feira (9) após sua posição ter sido considerada "insustentável" pelo órgão de arbitragem do futebol inglês diante da investigação sobre sua conduta. O juiz está sob suspeita de ter um envolvimento com apostas e havia sido suspenso por xingar Jürgen Klopp , à época, técnico do Liverpool.

A Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) suspendeu Coote em 12 de novembro enquanto investigava um vídeo, publicado pelo jornal 'The Sun', onde ele fazia comentários ofensivos sobre o ex-treinador alemão

A partir deste episódio, a Uefa também iniciou uma investigação sobre Coote após um outro vídeo, novamente publicado pelo veículo inglês, supostamente mostrar o juiz usando cocaína durante a realização do Eurocopa deste ano.

Coote também está sendo investigado pela Associação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês) após alegações de que teria conversado com um fã sobre a possibilidade de dar um cartão amarelo a um jogador em uma partida. Coote nega qualquer irregularidade, de acordo com a publicação britânica.

A PGMOL emitiu uma declaração dizendo que o emprego de Coote foi rescindido com efeito imediato após a conclusão de sua investigação. Suas "ações foram consideradas uma violação grave das disposições de seu contrato de trabalho, com sua posição considerada insustentável", disse o corpo de árbitros. "Apoiar David Coote continua sendo importante para nós e continuamos comprometidos com seu bem-estar", completou a nota emitida pela PGMOL.

Coote tem o direito de apelar contra a decisão. Dois vídeos, aparentemente filmados usando um telefone, circularam nas redes sociais parecendo mostrar o juiz dando sua opinião pessoal sobre o Liverpool e Klopp, seu antigo técnico, quando questionado por outro homem não identificado.

A pessoa que parece ser Coote usa um palavrão para o Liverpool e um termo depreciativo para o treinador, dizendo que não gostava do técnico alemão porque ele era "arrogante" e "me acusou de mentir" após um jogo. Não ficou claro quando a filmagem foi feita e se foi manipulada. Em outro clipe mais curto, aparentemente filmado depois do outro, os dois participantes enfatizam a importância do vídeo não ser compartilhado.