Ancelotti tratou de dar fim às especulações sobre um possível empréstimo de EndrickPiero Cruciatti / AFP

Publicado 09/12/2024 16:36

Carlo Ancelotti deu fim às especulações em torno de um possível empréstimo de Endrick na próxima janela de transferências. Perguntado em coletiva sobre o assunto, o técnico italiano garantiu que ele ficará no Real Madrid e explicou a pouca minutagem do brasileiro e de outros jovens no elenco.

"Endrick fica aqui, assim como Güler. Pode ser que precisem de mais minutos, mas eu não devo nada a ninguém. Só tento colocar os melhores em cada jogo, tenham 18 ou 40 anos. Às vezes pode ser isso com Endrick, Güler ou outros", garantiu Ancelotti.

"Temos que ser pacientes com os jovens. Trazem entusiasmo, mas, por serem jovens, também têm que aprender certas coisas", completou.

Contratado como grande sensação, Endrick teve um início animador, mas completou três meses desde sua estreia no Real Madrid com pouco espaço no time. Nos últimos seis jogos do clube espanhol, o jovem de 18 anos entrou em cinco, mas somou pouco tempo em campo: 49 minutos.

Como titular, o atacante não é escalado desde o dia 2 de outubro, quando esteve entre os 11 iniciais na derrota para o Lille, por 1 a 0, pela Liga dos Campeões.

Rodrygo e Vini Jr são incógnitas

Apesar de terem retornado aos treinamentos, Rodrygo e Vini Jr ainda são dúvidas para o jogo contra a Atalanta, na terça-feira (10), às 17h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. De acordo com o comandante, o treinamento desta segunda-feira será fundamental para saber se ambos estarão à disposição.

"Está bem (sobre Vini Jr). Será muito importante o treinamento hoje, assim como para Rodrygo. Bellingham está bem, 100%. As únicas dúvidas são Vinicius e Rodrygo. Após o treinamento, decidiremos", concluiu.