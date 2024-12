Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina - CBF / Staff Images

Publicado 09/12/2024 19:16 | Atualizado 09/12/2024 19:16

A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, atual campeã olímpica, receberá o Brasil em abril, uma revanche da disputa pela medalha de ouro em Paris 2024. O anúncio foi feito pela Federação de Futebol do país nesta segunda-feira (9).

As norte-americanas, que venceram a final nas Olimpíadas deste ano por 1 a 0, receberão as brasileiras no dia 5 de abril, em Los Angeles, e no dia 8, em San José, na Califórnia.

"Estas são partidas contra uma equipe de primeiro nível em estádios fantásticos que serão tão divertidas para as jogadoras quanto para os fãs", declarou a treinadora dos Estados Unidos, Emma Hayes.

O amistoso de Los Angeles será o primeiro evento esportivo profissional feminino no SoFi Stadium, que receberá oito jogos da Copa do Mundo de 2026. A administração do estádio vai instalar grama natural para o torneio em março e novo campo será colocado à prova na partida entre Estados Unidos e Brasil.