Condenado por agressão sexual, Hugo Mallo deixou o Internacional neste ano, antes do fim do contratoRicardo Duarte / Internacional

Publicado 11/12/2024 11:15 | Atualizado 11/12/2024 11:16

Rio - O Tribunal Provincial de Barcelona rejeitou o recurso solicitado pelo lateral-direito Hugo Mallo, que foi condenado por abuso sexual, em setembro. Seis juízes decidiram, por unanimidade, pela condenação. O jogador terá que pagar uma multa de 7 mil euros (R$ 44,5 mil na cotação atual).

O caso ocorreu em abril de 2019, no estádio Cornella-El Prat, na Catalunha. Na época, Hugo Mallo defendia o Celta de Vigo, e a sua equipe enfrentaria o Espanyol. No momento da troca de cumprimentos entre os jogadores, o lateral pegou nos seios da mulher que se vestia de mascote do time adversário.

A decisão do tribunal foi tomada sem necessidade da pena mínima porque "não houve ato de constrição ou arrependimento do ato com a vítima". Hugo Mallo defendeu o Celta de Vigo entre 2009 e 2023, quando foi contratado pelo Internacional.

Durante a passagem pelo futebol brasileiro, Hugo Mallo disputou 21 jogos e fez dois gols pelo Internacional, sendo um deles contra o Fluminense, no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. O jogador deixou o clube gaúcho neste ano e assinou com o Aris, da Grécia, em agosto.