Cartaz do jogo de despedida de Adriano Imperador - Divulgação

Cartaz do jogo de despedida de Adriano ImperadorDivulgação

Publicado 11/12/2024 12:37

Romário é mais um grande nome do futebol mundial a confirmar presença no jogo de despedida de Adriano, domingo (15), às 17h, no Maracanã. O tetracampeão mundial em 1994 fará dupla com o Imperador no time do Flamengo comandado por Zico, enquanto Ronaldo Fenômeno será o cara dos amigos da Inter de Milão.



Em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, Pedro, centroavante do Rubro-Negro, confirmou presença no estádio, mas apenas para assistir.



'A Última Batalha do Imperador' conta também com outros nomes de sucesso no clube, como Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Edilson, Aldair, Emerson Sheik e Beto. Também participarão Dida, Denílson, Aloísio Chulapa.



Do lado dos amigos que jogaram com o Imperador na Itália, nomes como Materazzi, Córdoba, ⁠Gamarra, Ventola, Burdisso e Karagounis.



"Esse jogo parece um sonho pra mim. Além de reencontrar meus companheiros de campo, e não serão poucos, ainda receberei ídolos da minha infância, referências da minha vida, como o Romário, mais um nome confirmado. Estou até ficando nervoso e ansioso (risos), mas muito feliz por tanto carinho. Espero o Maraca cheio e que as pessoas possam se divertir”, disse Adriano.

Como ir à despedida de Adriano Imperador



Os ingressos para o jogo de despedida são comercializados pelo site oficial do evento (despedidadoadriano.com.br).



Os setores Norte e Sul saem a R$ 75, Leste Superior a R$ 80, Leste Inferior a R$ 90, Oeste Inferior a R$ 95 e Maracanã Mais a R$ 500. Todos os setores têm meia-entrada.



Quem é sócio-torcedor do Flamengo tem 15% de desconto. Já a retirada da gratuidade acontece na bilheteria 1 do estádio, dia 14, das 10h às 14h.