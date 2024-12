A estilista Jade Robertson foi responsável pela terceira camisa do St Johnstone e por vestido de Taylor Swift - Divulgação / St Johnstone

A estilista Jade Robertson foi responsável pela terceira camisa do St Johnstone e por vestido de Taylor SwiftDivulgação / St Johnstone

Publicado 11/12/2024 11:42

A cantora Taylor Swift teve papel importante para a nova terceira camisa do St Johnstone, clube escocês da primeira divisão. A inspiração para a cor saiu de um vestido verde-oliva utilizado por ela.



O modelo foi fabricado pelo ateliê Little Lies, da estilista Jade Robertson, torcedora do St Johnstone e responsável pelo vestido utilizado por Swift em um jantar.



A nova camisa tem como referência as vibrações de veludo amassado da peça original da cantora.



A parceria do clube escocês com o ateliê, que ganhou notoriedade justamente após o vestido, arrecadará fundos para duas organizações de caridade no Reino Unido: uma de luta contra a pobreza alimentar (a Fans Supporting Foodbanks) e outra serviço de transporte de pacientes e assistência médica em situações de emergência na Escócia (Scotland's Charity Air Ambulance).