Amaury Pasos é um dos maiores jogadores de basquete do BrasilDivulgação / CBB

Um dos grandes nomes da história do basquete brasileiro, Amaury Pasos morreu na madrugada desta quinta-feira (12), aos 89 anos, em São Paulo, ao lado da família. O ex-jogador da década de 50 e 60 figura no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete (FIBA) e é o maior vencedor pela seleção brasileira.



Amaury foi importante nas duas conquistas da Copa do Mundo de basquete pelo Brasil, em 1959, em Santiago (Chile) e 1963, no Rio de Janeiro. Não à toa, é o único na história a ser eleito por duas vezes o melhor jogador do torneio (MVP) em duas posições diferentes.



Lenda do esporte nacional, ele fez parte de uma geração que colocou o basquete brasileiro como uma potência mundial, na Era de Ouro. Além do bicampeonato da Copa do Mundo, conquistou duas medalhas de bronze olímpicas, em Roma-1960 e Tóquio-1964, fora outros títulos pela seleção brasileira.



A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) lamentou "profundamente a perda irreparável e presta seus pêsames aos filhos, netos e toda a família Pasos, dando um abraço apertado e desejando que a graça divina console o coração de todos". Foi decretado luto oficial de três dias.

"Amaury foi um gigante, um homem na vida e uma lenda no basquete. Tenho a satisfação de tê-lo tido como amigo e também como técnico. Um dos maiores não só do Brasil, mas como da história. É uma perda irreparável. Nosso corpo tem prazo aqui na Terra, mas o legado dele é eterno e suas histórias e feitos serão lembrados por gerações", afirmou o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr.



O velório de Amaury, que fez 89 anos na quarta-feira (11), acontece nesta quinta, na Rua São Carlos do Pinhal, 376, São Paulo, a partir das 10h, e vai até às 18h. A causa da morte não foi divulgada.



A carreira de Amaury Pasos



Ídolo no Corinthians, foi bicampeão brasileiro e três vezes campeão paulista, entre 1966 a 1972. Também jogou no Clube de Regatas Tietê (1949-1961) e no Sírio (1962-1965 ).



Pela Seleção Brasileira, fez 96 partidas oficiais, jogou três Olimpíadas e quatro Mundiais, sendo um dos maiores cestinhas nos dois eventos.



Títulos de destaque



- Campeão Brasileiro: 1966 e 1969;

- Campeão Paulista: 1966, 1968 e 1969;

- Campeão Mundial: Santiago do Chile 1959 e Rio de Janeiro 1963;

- Medalhista de prata no Campeonato Mundial Rio de Janeiro 1954;

- Medalhista olímpico de bronze: Roma 1960 e Tóquio 1964;

- Medalhista de bronze no Campeonato Mundial de Montevidéu 1967;

- Medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de São Paulo 1963;

- Medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México 1955.