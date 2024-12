A patinadora de velocidade Joy Beune fez muito sucesso na revista Playboy da Holanda - Reprodução de Instagram

Publicado 13/12/2024 13:44

A campeã mundial de patinação de velocidade Joy Beune posou nua pela primeira vez e foi um sucesso de vendas da revista Playboy. A holandesa de 25 anos bateu o recorde em seu país, com uma tiragem extra feita às pressas, 10 vezes maior do que os 30 mil exemplares de média na Holanda, que esgotaram rapidamente.

"Eu esperava muitas críticas, mas só ouço mensagens legais de todos ao meu redor que acham isso incrivelmente legal”, disse a patinadora ao site 'AD'.



"Não esperava que fossem vendidas tantas cópias".



O convite para o ensaio sensual ocorreu um mês depois da conquista do mundial, neste ano. E foi o namorado, o também patinador Kjeld Nuis, quem a convenceu a aceitar a proposta.



Antes do sucesso com o corpo, ela admitiu que teve dúvidas sobre o próprtio corpo, ao se comparar com outras patinadoras.



"Elas são todas super magras e têm corpos incrivelmente tonificados. Preciso estar o mais leve possível, assim corro mais rápido... Mas isso é muita bobagem. Você tem que comer bem, você precisa dessa energia", completou.