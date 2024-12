Cristiano Ronaldo soma 80 gols e 18 assistências em 89 jogos disputados pelo Al-Nassr - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 14/12/2024 12:40

CEO do time saudita, Esteve Calzada negou qualquer interesse no camisa 7 e classificou a negociação como "fictícia". O português tem vínculo com o Al-Nassr até junho de 2025. Logo, poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de janeiro.Caso fosse contratado pelo Al-Hilal, CR7 disputaria o Mundial de Clubes do ano que vem. Inclusive, enfrentaria o Real Madrid, seu ex-clube, na estreia pelo Grupo H.