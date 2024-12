O goleiro Patrick Drewes, do Bochum, foi atingido por um isqueiro - Reprodução

Publicado 14/12/2024 18:00 | Atualizado 14/12/2024 18:02

Rio - Uma cena lamentável interrompeu a partida entre Union Berlim e Bochum, neste sábado (14), pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. O goleiro Patrick Drewes, do Bochum, foi atingido por um isqueiro quando se preparava para cobrar um tiro de meta nos acréscimos. O jogo foi interrompido por 20 minutos e terminou empatado por 1 a 1.

O jogo começou polêmico. O japonês Koji Miyoshi, do Bochum, foi expulso aos 13 minutos da etapa inicial. Mesmo assim, o time visitante abriu o placar com Ibrahima Sissoko, aos 23. Em desvantagem numérica, no entanto, eles não conseguiram defender a vantagem por muito tempo. Benedict Hollerbach, aos 33, igualou o resultado para o Union Berlim.

Na etapa final, o Union Berlim teve o controle da posse de bola e empilhou chances, mas não aproveitou. Nos acréscimos, o goleiro Patrick Drewes fez cera e recebeu cartão amarelo. Em seguida, foi atingido por um isqueiro arremessado pela torcida do Union Berlim. O jogo ficou interrompido por 20 minutos, mas a equipe de arbitragem optou pelo reinício.

A decisão da arbitragem foi controversa, já que os jogadores não aprovaram. O goleiro Patrick Drewes, sem condições, deixou o campo. O Bochum não tinha mais substituições e colocou o centroavante Philipp Hofmann no gol. Como restavam dois minutos para o fim, o Union Berlim decidiu não atacar, em respeito ao adversário, e segurou a posse de bola até o apito final.

Com o resultado, o Union Berlin chega ao seu oitavo jogo seguido sem vitória, ocupando a 12ª posição. Já o Bochum, segue na lanterna da competição, em 18º lugar, ainda sem vencer com três empates e 11 derrotas em 14 partidas.