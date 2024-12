Patinadora Joy Beune fez sucesso ao posar para a Playboy na Holanda - Reprodução

Patinadora Joy Beune fez sucesso ao posar para a Playboy na HolandaReprodução

Publicado 14/12/2024 17:31

Holanda - A patinadora de velocidade Joy Beune se tornou um verdadeiro sucesso na Holanda ao posar nua para a Playboy. A publicação de dezembro com as fotos sensuais da atleta se tornou recorde de vendas no país, com uma procura 10 vezes maior de exemplares do que qualquer outra no primeiro dia nas bancas.

"Verificamos novamente e nos 11 anos em que a Pijper Media publica a nossa revista, isto nunca aconteceu. Os livros são reimpressos, mas isso normalmente não acontece com as revistas", disse Niek Stolker, editor-chefe da Playboy na Holanda.

Em entrevista ao jornal "De Telegraaf", da Holanda, Joy Beune vibrou com seu sucesso na revista e contou como foi a reação dos pais ao saber que ela posaria nua.

"Muito bom saber. Eu não esperava que tantos fossem vendidos. Ela [mãe] sentou-se com as mãos sobre os olhos por cerca de um minuto e disse: 'ah, não'. Meu pai achou engraçado e disse brincando: 'Bom, então vamos pular a edição de dezembro'", detalhou.

A patinadora holandesa de 25 anos fez bastante sucesso quando mais nova, conquistando o título mundial júnior em 2018 e a prata na competição em 2017. No profissional, não vem conseguindo repetir o sucesso.