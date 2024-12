Wilfried Singo acertou o rosto de Donnarumma em cheio - Valery Hache / AFP

Wilfried Singo acertou o rosto de Donnarumma em cheioValery Hache / AFP

Publicado 19/12/2024 11:53 | Atualizado 19/12/2024 12:00

Wilfried Singo, do Monaco, revelou nesta quinta-feira (19) que recebeu e denunciou ataques racistas após acertar uma solada no rosto do goleiro Donnarumma , do PSG, em jogo do Campeonato Francês. Através de um comunicado, o clube do principado condenou firmemente os insultos proferidos ao jogador marfinense.

L’AS Monaco condamne avec la plus grande fermeté les propos racistes inacceptables dont Wilfried Singo a été la cible sur les réseaux sociaux après la rencontre d’hier soir face au Paris Saint-Germain.



Ces comportements n’ont pas leur place dans le sport, ni sur le terrain ni… pic.twitter.com/SJHQxDpkHZ — AS Monaco (@AS_Monaco) December 19, 2024

Ao fim da partida, Singo se desculpou com Donnarumma, que garantiu ao defensor que não havia motivos para se preocupar. Além disso, ele também se pronunciou nas redes sociais, onde afirmou que o gesto "obviamente não foi intencional" e desejou ao arqueiro "uma rápida recuperação".

O lance perigoso aconteceu durante o primeiro tempo da vitória do PSG sobre o Monaco por 4 a 2, pela 16ª rodada do Campeonato Francês. O choque rapidamente inchou o rosto do goleiro italiano e gerou uma cicatriz no lado direito. Ele precisou ser atendido de forma imediata e não conseguiu permanecer em campo, sendo substituído pelo reserva imediato, Matvei Safonov.



Horas após a partida, o PSG informou que Donnarumma sofreu "uma trauma no rosto, com múltiplas lesões". Ele fará exames nesta quinta e ficará em repouso pelos próximos dias.