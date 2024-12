Vini Jr e Mbappé comemorando o primeiro gol do Real Madrid na final do Intercontinental - Karim Jaafar / AFP

Publicado 19/12/2024 11:14

Catar - Melhor jogador da final e da Copa Intercontinental , Vini Jr tratou de enaltecer Kylian Mbappé. Ele, que deu a assistência para o atacante abrir o placar na vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca, revelou que insistiu para o craque francês viesse para o Real Madrid.

"Sempre falo que sou grande fã do Kylian, mandei muitas mensagens para ele vir jogar com a gente. Sempre tivemos essa admiração de longe, um admirava o outro e sonhava jogar com ele. Se Deus quiser, que ele possa fazer muitos gols e conquistar títulos com a gente. É um grupo muito bom, todo mundo se ama muito, não tem vaidade", disse Vini Jr em coletiva.

Apesar de ter marcado quatro gols nos últimos cinco jogos, o camisa 9 vive momento de pressão na Espanha. Nas últimas semanas, foi criticado de forma constante pela imprensa do país, já que parece ainda não ter se firmado com a camisa do clube merengue.

No entanto, através da conexão com Vini Jr, foi de Mbappé o primeiro gol que abriu o placar para o Real na vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca, na última quarta-feira (19).

Após mais um título, a dupla agora se preperará para o último compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti no ano. Os merengues enfrentam o Sevilla neste domingo (22), pelo Campeonato Espanhol, às 12h15 (de Brasília).