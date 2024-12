Troféu da Libertadores - Divulgação/X @Libertadores

Troféu da LibertadoresDivulgação/X @Libertadores

Publicado 19/12/2024 16:49

Luis Zubeldía disse estar convencido de que o São Paulo conquistará a Libertadores 2025. O treinador do Tricolor Paulista também lamentou a queda nas quartas de final deste ano explicou seu otimismo para a próxima edição da competição.

"Eu senti que ganharíamos essa Copa Libertadores. Eu senti que ganharíamos, o momento da comissão técnica era bom, dos jogadores era bom e do clube também, mas os tempos de Deus são divinos. Vamos seguir trabalhando. Por isso eu queria entrar na próxima Copa Libertadores, porque vamos seguir martelando", disse Zubeldía, ao "ge".

"Estou convencido que será neste ano, em 2025. Estou convencido que em 2025 sairemos campeões da Libertadores. É algo que vão dizer: 'está colocando muita pressão'. Eu estou convencido. Agora, temos que fazer certos movimentos, dar um formato, começar bem, competir bem, mas estou convencido que podemos. Se dermos passos fortes, podemos ganhar. Se não (ganharmos), vamos seguir insistindo. E a maneira de insistir é ingressar ano após ano na Copa", completou.

Luis Zubeldía comanda treino do São Paulo Erico Leonan / saopaulofc.net

O argentino Luis Zubeldía chegou ao São Paulo em abril. Em 45 jogos à frente do time, ele somou 21 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Além disso, conduziu o São Paulo às quartas da Libertadores e da Copa do Brasil e ao sexto lugar do Campeonato Brasileiro.

"Veio a seleção do Equador e uma outra equipe importante, mas meu dever, meu compromisso é com o São Paulo. Eu disse a Belmonte, ao Rui (diretores do São Paulo) e a todos: ‘Pode vir o Real Madrid que não vou’. Por minha decisão, não posso causar um dano ao São Paulo. Sou comprometido, me jogo no projeto", afirmou o treinador.