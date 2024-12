Bela do Flamengo, Vanessa Ataídes - Divulgação

Publicado 20/12/2024 19:54 | Atualizado 20/12/2024 21:40

A Bela do Flamengo, Vanessa Ataídes, que ficou famosa por ter o bumbum com 126cm, não tem muitas superstições durante as festas de final de ano. No entanto, acredita que é preciso fazer sexo na virada ou nas primeiras horas do novo ano para manter a vida sexual ativa em todos os meses.

"Faço sexo intenso para ter a vida sexual ativa o ano todo. Se não for possível na virada, que seja nas primeiras horas. Mas na virada é mais gostoso e emocionante", disse ela.

Vanessa também ressalta que o sexo precisa ser de qualidade. Se for ruim, corre risco de acontecer isso o ano todo.

"Tem que ser bom. Por isso, o ideal é que seja com alguém que você já conheça muito bem e saiba que é bom de cama. Corre risco de ser meia boca e fazer sexo ruim o ano todo", brinca ela.