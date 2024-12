Pickford celebra defesa no pênalti cobrado por Haaland - Darren Staples / AFP

Pickford celebra defesa no pênalti cobrado por HaalandDarren Staples / AFP

Publicado 26/12/2024 11:55

O Manchester City não conseguiu dar fim a mais uma sequência negativa no Campeonato Inglês. Na rodada de Natal, nesta quinta-feira (26), os comandados de Pep Guardiola empataram em 1 a 1 com o Everton, em casa. Os dois gols saíram na primeira etapa: Bernardo Silva abriu o placar para os mandantes e Ndiaye igualou a partida. Haaland ainda desperdiçou um pênalti no início segundo tempo.

Com o resultado, o City chegou aos 28 pontos e passou a ocupar momentaneamente a 6ª posição na tabela. Do outro lado, o Everton manteve a 15ª posição, com 17.

O jogo

O time de Pep Guardiola fez uma boa primeira etapa. No início, trocou passes rápidos por dentro e explorou bem as jogadas pelas pontas com Doku e Savinho. Foi em uma dessas que abriu o placar: Bernardo Silva recebeu livre na área, bateu cruzado, contou com desvio e marcou aos 14 minutos.



Com a vantagem, o City recuou para atrair o Everton e passou a jogar através de bolas longas. Quase deu certo uma vez, quando o meio-campista português perdeu boa chance. Porém, aos 36, foi vazado por Ndiaye, que fez belo gol em uma desatenção da defesa.



O segundo tempo começou com pressão dos donos da casa e, com cinco minutos, Savinho sofreu pênalti. Na cobrança, Haaland finalizou no canto direito e Pickford defendeu. O centroavante chegou a marcar após o rebote, mas o impedimento foi assinalado. Desde então, o jogo ficou morno e terminou empatado.

Agenda

O próximo e último compromisso do Manchester City em 2024 será contra o Leicester, sábado (29), às 11h30 (de Brasília), fora de casa. Enquanto isso, no mesmo dia, o Everton receberá o Nottingham Forest, às 12h (também de Brasília).