Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até junho de 2025 - AFP

Publicado 28/12/2024 12:40

Astro do futebol mundial, Cristiano Ronaldo revelou que deseja ser dono de um clube de futebol quando deixar os gramados. Em participação no Globe Soccer Awards de 2024, em Dubai, o português contou os planos para o futuro.

"Eu não sou técnico, nunca vou ser. Presidente, provavelmente, também não. Mas dono, talvez. Vamos ver o momento, a oportunidade", declarou o craque.

Quando questionado se já tinha o time em mente, despistou: "Alguns, talvez. Ainda sou muito jovem, tenho muitos sonhos e planos pela frente, mas guardem minhas palavras: vou ser dono de um grande clube".

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até junho do ano que vem, mas os árabes já demonstraram interesse na extensão do vínculo. Nesta temporada, o camisa 7 soma 16 gols e três assistências em 19 jogos.