Lázaro deixou o Palmeiras - Fabio Menotti/Palmeiras/

Lázaro deixou o PalmeirasFabio Menotti/Palmeiras/

Publicado 30/12/2024 16:40

Rio - Como era esperado, o atacante Lázaro não permanecerá no Palmeiras para 2025 após ter sido emprestado pelo Almería. O jogador voltou ao clube espanhol após a um ano e se despediu dos paulistas nesta segunda-feira pelas redes sociais.

"Obrigado, Palmeiras! Agradecer os companheiros e staff pelos meses que vivemos juntos e desejo muito sucesso a todos. Grande abraço", postou o atacante, que já participou das atividades com o Almería nesta segunda.

O atacante aproveitou para postar a recepção calorosa no clube espanhol. Além de trabalhar com os antigos companheiros, ainda viu o clube celebrar seu retorno. "Lázaro já está com a gente," escreveu o Almería.

Revelado pelo Flamengo, o atacante chegou ao Palmeiras sob enorme expectativa no começo do ano. Mas jamais entregou o que se esperava dele. Foram poucos jogos como titular nas 33 aparições ao longo do ano - apenas 15, sendo oito no Brasileirão - e apenas três gols, além de uma assistência.



Muitos palmeirenses revelaram uma certa mágoa com o atacante, que além de não ter produzido o esperado no clube sob a direção de Abel Ferreira, ainda se "esqueceu" de ter se despedido dos torcedores em sua mensagem no store do Instagram.



O jogador de 22 anos é o segundo atacante a se despedir. O primeiro foi o experiente Dudu. Também saiu o volante Gabriel menino. O Palmeiras promete um novo ataque para 2025, já fechou com Facundo Torres e tem negociação avançada com Paulinho, do Atlético-MG. O uruguaio Agustín Álvarez, do Elche, da Espanha, foi oferecido.