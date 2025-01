Taça da Copinha - Divulgação/FPF

Taça da Copinha Divulgação/FPF

Publicado 02/01/2025 10:00 | Atualizado 02/01/2025 10:03

Rio - A Copa São Paulo de Futebol Júnior vai começar e abre o calendário do futebol brasileiro em 2025. O Botafogo será o primeiro grande do Rio de Janeiro a entrar em campo, nesta quinta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), contra o Fast Clube, de Manaus, em Votuporanga.

Já o Fluminense será o segundo grande carioca a estrear na Copinha em 2025. Os Moleques de Xerém entram em campo nesta sexta-feira (3), às 19h, contra a Inter de Limeira, de São Paulo, no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

O Vasco, por sua vez, estreia no sábado (4), às 15h, contra o XV de Piracicaba, de São Paulo, na Barra Funda. Por fim, o Flamengo será o último grande do Rio de Janeiro a entrar em campo, no domingo (5), às 17h, contra o Cruzeiro, da Paraíba, em Mogi das Cruzes.

Veja a tabela de jogos dos times do Rio:

GRUPO 1:

02/01/2025 - 21h30 - Botafogo x Fast Clube-AM - Votuporanga

05/01/2025 - 19h - Floresta-CE x Botafogo - Votuporanga

08/01/2025 - 19h - Votuporanguense-SP x Botafogo - Votuporanga

GRUPO 10:

03/01/2025 - 19h - Fluminense x Inter de Limeira-SP - Lins

06/01/2025 - 18h30 - Coimbra-MG x Fluminense - Lins

09/01/2025 - 19h - Linense-SP x Fluminense - Lins

GRUPO 23:

05/01/2025 - 17h - Flamengo x Cruzeiro-PB - Mogi das Cruzes

08/01/2025 - 21h30 - Zumbi-AL x Flamengo - Mogi das Cruzes

11/01/2025 - 21h45 - São Bernardo-SP x Flamengo - Mogi das Cruzes

GRUPO 32:

04/01/2025 - 15h - Vasco x XV de Piracicaba-SP - Barra Funda

07/01/2025 - 15h - Canaã-DF x Vasco - Barra Funda

10/01/2025 - 15h - Nacional-SP x Vasco - Barra Funda