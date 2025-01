Luiz Henrique foi o grande nome do Botafogo em 2024 e é o segundo mais valioso do futebol brasileiro - Vitor Silva/Botafogo

Luiz Henrique foi o grande nome do Botafogo em 2024 e é o segundo mais valioso do futebol brasileiroVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/01/2025 16:34

estudo realizado pelo Cies Observatório do Futebol leva em consideração as estimativas dos valores de transferências dos jogadores do elenco, e aponta o Palmeiras na liderança. Flamengo é o segundo clube não europeu mais valioso do mundo, com o Botafogo em terceiro lugar. Oleva em consideração as estimativas dos valores de transferências dos jogadores do elenco, e aponta o Palmeiras na liderança.

No Top-10 de clubes fora da Europa, os três são os únicos representantes brasileiros. Há outros três do México (América, Monterrey e Chiva), dois da Argentina (Boca Juniors e River Plate) e dois da Arábia Saudita (Al-Hilal de Jorge Jesus e Neymar e Al-Nassr de Cristiano Ronaldo).



O Palmeiras é o primeiro com 201 milhões de euros (cerca de R$ 1,27 bilhão), seguido de perto pelo Flamengo, com 198 milhões de euros (RS 1,25 bilhão). Um pouco mais atrás está o Botafogo, com 147 milhões de euros (R$ 933 milhões).



Os clubes, inclusive, têm os três jogadores mais valiosos do futebol brasileiro: Estêvão (com valor estimado entre 35 milhões e 49 milhões de euros), Luiz Henrique (entre 24 milhões e 33 milhões) e Pedro (entre 17 milhões e 23 milhões).

Comparação com os europeus mais valiosos

Em comparação, o europeu com elenco mais valioso é o Real Madrid: 1,62 bilhão de euros (R$ 10,3 bilhões). E o décimo é o Bayer Leverkusen, ainda com um valor muito maior do que o top-3 brasileiro: 836 milhões de euros (R$ 5,3 bilhões).



Os 10 clubes não europeus mais valiosos do mundo (em euros)



1. Palmeiras (BRA) - €201 milhões

2. Flamengo (BRA) - €198 milhões

3. Botafogo (BRA) - €147 milhões

4. América (MEX) - €131 milhões

5. Monterrey (MEX) - €118 milhões

6. River Plate (ARG) - €117 milhões

7. Chivas Guadalajara (MEX) - €115 milhões

8. Al-Hilal (ARA) - €110 milhões

9. Boca Juniors (ARG) - €109 milhões

10. Al-Nassr (ARA) - €108 milhões