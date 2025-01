Felipão chegou a treinar o Guangzhou, da China - AFP

Publicado 07/01/2025 12:32

Rio - Maior campeão chinês e bicampeão asiático, o Guangzhou encerrou as atividades profissionais devido à crise financeira. O clube teve a licença negada nesta última segunda-feira (6) pela Federação Chinesa de Futebol por não cumprir os requisitos financeiros necessários e não poderá disputar a segunda divisão do país.

O Guangzhou entrou em uma grave crise financeira em 2021, quando a empresa Evergrande, responsável pelo alto investimento durante a última década, faliu. No início da última década, a equipe chinesa contratou nomes como Conca, ex-Fluminense, Paulinho, ex-Corinthians, além do técnico Felipão, e ajudou a expandir o mercado do futebol chinês.

Em crise financeira, o Guangzhou foi rebaixado para a segunda divisão. No ano passado, ficou em terceiro lugar na segundona e não conseguiu retornar para a elite do futebol chinês. Outros dois clubes também tiveram a licença negada: o Cangzhou Mighty Lions, da primeira divisão, e o Hunan Billows, da terceira.