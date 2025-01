Leidy Cardoso é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardoso é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 07/01/2025 11:46

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, deu dicas para esse período de verão. A beldade contou como faz para ter um belo bronzeado e ao mesmo tempo fugir de problemas de insolação por conta dos fortes raios solares da estação.

fotogaleria

"Só fico uma hora no sol, mas quando o sol se põe coloco milhares de cremes para proteger a pele, além de me hidratar bastante", afirmou em entrevista ao site "Popular".

Torcedora do Olimpia, principal clube do Paraguai, Leidy tem mais de 205 mil seguidores no Instagram e faz muito sucesso nas redes sociais.