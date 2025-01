Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2025 09:30

Rio - Bastante conhecida em seu país pela sua beleza, a musa do Cerro Porteño, Veronica Almirón, já deu um presentão para seus fãs em suas redes sociais. A beldade já divulgou algumas imagens em que aparece praticamente nua com apenas algumas peças escondendo partes do seu corpo.

Os ensaios renderam muitos elogios por parte dos seus seguidores: "Não há mulher nesse país como você", "A sua beleza brilha mais que tudo", "Como pode alguém ser tão linda assim", "Muito obrigado por esse presente", foram alguns dos comentários.

Veronica Almiron é bastante conhecida nas redes sociais do Paraguai. Ela é musa do Cerro Porteño, um dos principais clubes do país, e tem mais de 217 mil seguidores no Instagram.