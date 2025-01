Maicon acertou com o clube paranaense - Divulgação / Coritiba

Publicado 09/01/2025 13:33 | Atualizado 09/01/2025 13:34

Rio - O Coritiba anunciou a contratação do zagueiro Maicon, de 36 anos, que disputou a temporada passada pelo Vasco. O veterano tem contrato com o Cruz-Maltino e acabou emprestado por um ano para a equipe paranaense.

Antes do anuncio, o defensor utilizou suas redes sociais para se despedir do clube carioca. "Quando cheguei ao Vasco, me senti privilegiado por ter sido escolhido por mais um grande clube brasileiro. Mas nesses quase dois anos, eu, que já vivi muitas coisas no futebol, descobri que essa experiência seria muito mais do que simplesmente adicionar um grande feito no currículo", escreveu Maicon.

Maicon chegou ao Vasco no meio da temporada de 2023 e oscilou entre momentos como titular e reserva. Ele disputou 30 jogos pelo Cruz-Maltino no Brasileiro do ano passado e anotou um gol. Antes do clube carioca, o veterano passou por São Paulo, Cruzeiro e Santos.

O zagueiro é o segundo jogador do setor a se transferir para um clube paranaense. Antes, o Vasco acertou a transferência de Léo para o Athletico. A dupla irá disputar a Série B em 2025.