Marta renova contrato com o Orlando Pride por mais dois anos - Divulgação / Orlando Pride

Marta renova contrato com o Orlando Pride por mais dois anosDivulgação / Orlando Pride

Publicado 09/01/2025 14:33

A jogadora Marta, de 38 anos, deu um verdadeiro susto em seus fãs nesta quinta-feira (9). Nas redes sociais do Orlando Pride, a brasileira surgiu em um vídeo que começava em tom de despedida, dando a entender que se aposentaria, mas, na verdade, era para anunciar que ela renovou contrato com o time americano.

"Orlando, que jornada incrível tivemos juntos. Desde o momento em que pisei no aeroporto, há oito anos, vocês me acolheram e fizeram deste clube e desta cidade o meu lar. Semana após semana, em casa ou fora, vocês estiveram lá, fazendo deste o melhor clube para se jogar. Foi a maior honra da minha vida representar esta comunidade, ser sua capitã e trazer o primeiro título da liga para a cidade de Orlando. E é por isto que eu queria que vocês ouvissem isso diretamente de mim primeiro... eu vou ficar em casa", disse a craque no vídeo.

Marta, que chegou a ser cotada pelo Corinthians , renovou com o Orlando Pride por mais dois anos. A jogadora, seis vezes melhor do mundo, ficará no clube americano até o fim da temporada de 2026. A brasileira retorna ao time após liderar a equipe como capitã na conquista do NWSL Shield e do Campeonato da NWSL na última temporada.

Desde que chegou ao Pride, em 2017, Marta fez 128 jogos e marcou 42 gols, além de dar 19 assistências. Em 2024, conquistou a terceira medalha de prata ao ajudar o Brasil a chegar à final dos Jogos Olímpicos de Paris. Esta se soma às medalhas de prata conquistadas nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e Pequim em 2008.

A jogadora está há 13 anos fora do futebol brasileiro, depois que saiu do Santos, com passagens por clubes da Suécia e dos Estados Unidos. No Brasil, também atuou por CSA, Vasco e Santa Cruz de Belo Horizonte, no início da carreira.