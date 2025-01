Marquinhos acertou com o Cruzeiro - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 09/01/2025 14:31

Rio - O atacante Marquinhos, de 21 anos, que defendeu o Fluminense na última temporada, foi anunciado como reforço do Cruzeiro. O modelo do negócio foi semelhante ao que trouxe o jogador ao Tricolor no ano passado, um contrato de empréstimo de um ano, junto ao Arsenal.

Marquinhos teve um excelente começo pelo Fluminense no ano passado sob o comando de Fernando Diniz. Ele foi um dos poucos destaques da equipe carioca no péssimo primeiro semestre de 2024. Porém, ele sofreu uma lesão durante o trabalho de Mano Menezes e perdeu espaço.

O jovem fez 29 jogos com a camisa do Fluminense em 2024. Ele atuou pelo lado direito, apesar de ter a perna esquerda como dominante. Foram dois gols e duas assistências no ano.

No Cruzeiro, Marquinhos irá reencontrar Fernando Diniz, que o indicou para o Fluminense, e agora irá treiná-lo na Raposa. Além do Tricolor e do Arsenal, o atacante também atuou pelo São Paulo, clube que o revelou.