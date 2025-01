Artur Jorge deixou o Botafogo para acertar com o Al-Rayyan, do Catar - AFP

Publicado 10/01/2025 12:42

6 a 2 sobre o Umm-Salal, fora de casa, pela Liga do Catar. Artur Jorge comandou pela primeira vez o Al-Rayyan, uma semana depois da rescisão de contrato com o Botafogo . E teve boa estreia, com a goleada de sua equipe por, pela Liga do Catar.

O primeiro triunfo do técnico português teve participação brasileira, com dois gols de Róger Guedes, que chegou a ser alvo do novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista.



Apesar do placar elástico, Artur Jorge teve trabalho, já que o Al-Rayyan foi para o intervalo perdendo por 2 a 1. Já no segundo tempo, encontrou-se e marcou cinco gols.



O time comandado pelo técnico ex-Botafogo chegou aos 16 pontos e ocupa o quinto lugar na competição. O próximo desafio será contra o líder Al-Duhail, em 23 de janeiro.