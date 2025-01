Logo CNN - Reprodução

Publicado 10/01/2025 13:12

pedir demissão da Globo, onde trabalhou por 13 anos, Henrique Guidi acertou com uma nova emissora. O narrador fechou com a CNN Brasil para transmitir jogos da FC Series, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos que contará com Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e São Paulo. Henrique Guidi Reprodução Rio - Menos de três meses após, Henrique Guidi acertou com uma nova emissora. O narrador, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos que contará com Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e São Paulo.

Será a primeira vez que o canal de notícias fará uma transmissão esportiva desde sua chegada ao Brasil, há cinco anos. Ao lado de Guidi, estarão como comentaristas o ex-jogador Michel Bastos e o jornalista Bruno Rodrigues.

As partidas acontecerão entre os dias 15 e 25 de janeiro e serão exibidas no canal de YouTube da CNN Esportes. A estreia será com a partida entre Cruzeiro e São Paulo, na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília).

Além da CNN, SporTV, Band e TNT Sports também mostrarão os jogos do torneio.