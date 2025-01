Isaac foi anunciado pelo Athletico-PR - Divulgação / Athletico-PR

Isaac foi anunciado pelo Athletico-PRDivulgação / Athletico-PR

Publicado 13/01/2025 15:02

Rio - O atacante Isaac, de 20 anos, revelado nas categorias de base do Fluminense, foi anunciado como reforço do Athletico-PR, nesta segunda-feira. O jovem foi envolvido na negociação que trouxe Agustin Canobbio, de 26 anos, ao clube das Laranjeiras.

"A primeira impressão foi muito boa. O Athletico tem uma estrutura enorme. Pretendo jogar bastante aqui, fazer uma grande temporada e contar com o apoio dos torcedores, para levarmos o Athletico de volta à elite do futebol brasileiro", disse o atacante em entrevista ao site oficial do Athletico-PR.

A operação foi em definitivo e o Fluminense também desembolsou um valor a mais para compensar o Athletico-PR. Isaac assinou contrato até dezembro de 2027 com o Furacão.

Cria de Xerém, o atacante era considerado uma das grandes promessas da base tricolor. Ele entrou em campo em 28 jogos e fez dois gols pela equipe profissional do Fluminense.