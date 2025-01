Comemoração de Bebeto em 94 - Divulgação/Instagram @bebeto7

Publicado 13/01/2025 15:09

Rio - A edição inaugural do Mundial de Clubes com 32 equipes promete agitar o futebol em 2025. O Brasil será o único país com quatro representantes na competição e terá três cabeças de chave. Campeão do mundo com a seleção brasileira nos Estados Unidos, em 1994, o ex-jogador Bebeto acredita que o quarteto brasileiro chegará forte para o torneio, que será realizado no palco do tetra.

"Os brasileiros vão fortes, têm grandes jogadores, grandes equipes como Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Vão lutar pelo título. Na Europa tem o Real (Madrid) e outros muito fortes também. O Mundial vai ser longo, e logo depois de terminar na Europa em junho. É um campeonato tão difícil, as equipes vão precisar se preparar muito", disse ao site oficial da Fifa.

O Mundial de Clubes será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo garantiram vaga após conquistarem a Libertadores entre 2021 e 2024. Os três primeiros serão cabeças de chave dos seus grupos. A competição terá 32 equipes, em formato semelhante a Copa do Mundo.

"Estados Unidos é coisa muito forte pra gente. Conquistamos o tetra lá em 1994. A gente gosta de jogar ali, se sente bem, eu ia nas férias para lá com meus filhos. Gostamos de estar ali. Vai ser importante para os brasileiros. Flamengo e Botafogo fazem parte da minha história, tenho carinho pelos dois. Espero que façam um grande campeonato e quem sabe até ganhem", afirmou.

O novo formato do Mundial de Clubes será realizado a cada quatro anos. Já o Mundial anual foi renomeado para Copa Intercontinental e segue reunindo os campeões continentais da temporada. Em 2024, o Botafogo disputou a competição e foi eliminado nas quartas de final pelo Pachuca, do México, que terminou vice-campeão após perder a final para o Real Madrid.