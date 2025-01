Rony fez publicação polêmica - Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2025

Rio - O atacante do Cruzeiro, Dudu, de 32 anos, reagiu com um xingamento a declaração da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que o jogador deixou o Verdão pela porta dos fundos. O veterano publicou uma imagem com os troféus conquistados no Alviverde e enviou um recado para a mandatária.

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Minha história foi grande e sincera, diferente da sua, senhor Leila Pereira, me esquece. VTNC", escreveu o atacante.

Nesta segunda-feira, Leila Pereira abordou a situação de Rony, que está fora dos planos de Abel Ferreira, e abordou a semelhança com a situação de Dudu. A mandatária afirmou que o ex-jogador do Palmeiras se ofereceu para o Cruzeiro e voltou atrás, algo que o atual atleta alviverde jamais fez.

"Se ele não quiser ir (embora do Palmeiras), não tem problema, vai continuar nos ajudando. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos", disse.