Ancelotti com medalha de prata após humilhante goleadaAFP

Publicado 13/01/2025 16:05 | Atualizado 13/01/2025 16:10

Espanha - Tricampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Carlo Ancelotti, de 65 anos, não está vivendo nesta temporada os seus melhores dias no clube espanhol. Com a goleada na final da Supercopa da Espanha por 5 a 2 para o Barcelona, o jornal espanhol "AS" afirmou que a confiança dos merengues no trabalho do italiano foi "minada".

Foi a segunda "goleada humilhante" que o Real Madrid sofreu na atual temporada europeia para o maior rival. Antes pelo Campeonato Espanhol, o atual campeão europeu havia sido derrotado por 5 a 1 para o clube catalão em pleno Santiago Bernabéu.

A publicação afirma que dificilmente, Carlo Ancelotti será demitido na atual temporada, porém, o seu contrato que se encerra em junho de 2026 poderá não ser cumprido. O italiano veio de uma temporada quase perfeita com os títulos do Espanhol e da Liga dos Campeões.

Para a temporada atual, além da manutenção de boa parte do elenco, Ancelotti recebeu o reforço de Kylian Mbappé, porém, o Real Madrid ainda não mostrou dentro de campo o futebol esperado pelos seus torcedores.