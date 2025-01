Comemoração de Trossard, do Arsenal - Glyn Kirk / AFP

Comemoração de Trossard, do ArsenalGlyn Kirk / AFP

Publicado 15/01/2025 19:07

Inglaterra - O Arsenal levou a melhor no clássico do norte de Londres e segue na caça ao Liverpool pela liderança do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira (15), os Gunners venceram o Tottenham de virada por 2 a 1 no Emirates Stadium, em jogo da 21ª rodada da competição.

Os Spurs saíram na frente com gol de Son, aos 25 minutos do primeiro tempo. Já na marca dos 40, Solanke (contra) deixou tudo igual no marcador. O Arsenal aproveitou o momento e passou a frente aos 44, com Trossard.

Na etapa complementar, o Arsenal teve menos posse, mas seguiu melhor e teve mais volume ofensivo. Com isso, poderia ter ampliado a vantagem, o que não aconteceu. Já o Tottenham fez pouco para buscar o empate e só assustou realmente nos acréscimos, quando Pedro Porro mandou uma bola na trave.

Homenagem

Antes da bola rolar, o elenco do Arsenal homenageou Gabriel Jesus, que vai passar por cirurgia após sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo. Com o problema, ele perderá o restante da temporada da Premier League e da Liga dos Campeões. Os jogadores entraram em campo com uniforme que levava o nome e número 9. A camisa estava acompanha da seguinte frase: "Aguente firme, Gabby".

Tabela e agenda

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 43 pontos e segue na segunda colocação da Premier League. Agora, os Gunners estão a apenas quatro pontos do líder, Liverpool, que tem um jogo a menos. O Tottenham somam 24 e aparecem em 13º.

Os Gunners voltam a campo no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), para enfrentar o Aston Villa no Emirates Stadium. Já os Spurs visitam o Everton no domingo, a partir das 11h, no Goodison Park.